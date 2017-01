Disney Channel 00:15 bis 00:40 Comedyserie Die Nanny Vom Kindermädchen zum Snop USA 1993 HDTV Merken Fran hat Großes vor: Sie will für alle gesellschaftlichen Debütantinnen eine Party geben. Daher verschickt sie an alle Einladungen. Doch trotz all ihrer Bemühungen müssen Maxwell, Niles und C.C. feststellen, dass Fran absolut keine Ahnung von gutem Ton oder gar Etikette hat. Das Kindermädchen zum vorzeigbaren Snob umzuerziehen scheint eine schier unlösbare Aufgabe zu sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Andy Goodman Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson