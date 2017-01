Disney Channel 22:55 bis 23:20 Comedyserie Immer wieder Jim Der Buchstabier-Wettbewerb USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryls und Jims Töchterchen Gracie entpuppt sich als wahres Wunderkind: Sie gewinnt einen Buchstabierwettbewerb nach dem anderen. Doch Jims Stolz weicht mehr und mehr der Ernüchterung - schließlich muss er Gracie immer zu den Wettbewerben fahren. Schließlich hat er genug von der Chauffeurrolle . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Conner Rayburn (Kyle) James Belushi (Jim) Sarah Russo (Gracie) Originaltitel: According to Jim Regie: Larry Joe Campbell Drehbuch: Christopher J. Nowak Kamera: George Mooradian Musik: James Belushi