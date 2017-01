Disney Channel 13:30 bis 13:55 Comedyserie Liv und Maddie Folge: 20 Ab nach Kalifornien! USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Als Maddie Liv von ihren Neuigkeiten über die SCSU erzählt, geraten die Mädchen in einen riesen Streit! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Emmy Buckner (Liv 2) Jessica Marie Garcia (Willow Cruz) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Adam Weissman Drehbuch: Ron Hart