Disney Channel 09:15 bis 09:45 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und neue Freunde für Chloe / Wir und der Notfall USA 2016 Dolby 16:9 HDTV (a) Chloe, ein Überfliegerkind, findet es sehr schwer, mit ihren viel älteren Mitschülern eine gemeinsame Basis zu finden. Die Bären nehmen sie unter ihre Fittiche und zeigen ihr, wie man gute Freunde finden und halten kann. (b) Als Grizz mit einer lebenden Krabbe nach Hause kommt, glaubt er, das Schalentier könne ein Haustier für sich und seine Brüder werden. Doch nachdem die Krabbe das Ohr des Eisbärs geschnappt hat und nicht loslassen will, müssen Panda und Grizz ihren verletzten Bruder ins Krankenhaus bringen, und zwar schnell! Originaltitel: We Bare Bears