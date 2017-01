Disney Channel 07:45 bis 08:10 Trickserie We Bare Bears - Bären wie wir Wir und Chloe / Wir und der Dieb USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Chloe verbringt Zeit mit den Bären, um für eine Präsentation so viel wie möglich über sie in Erfahrung zur bringen. Doch als die Bären einen kurzen Blick auf den extrem langweiligen Report werfen, beschließen sie, mit übertriebenen und außergewöhnlichen Fakten über sich selbst und ihr Leben den Bericht ein wenig aufzupeppen. (b) Nachdem die Bären ein wenig Basketball gespielt haben, wollen sie am Spielfeldrand ihre Sachen holen. Leider müssen sie feststellen, dass ihnen alles gestohlen wurde! Die Bären rasen durch die Stadt, um ihre Sachen wiederzufinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: We Bare Bears

