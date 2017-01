BR Fernsehen 01:55 bis 02:25 Magazin Gesundheit! Zwischen Leben und Tod - Traumberuf Krankenpflege? D 2017 Stereo Untertitel Live TV Merken Lara Meißner betreut zwei Patienten, die auf der Intensivstation im Koma liegen. Die 22-Jährige ist verantwortlich für diese beiden Menschenleben. Seit zwei Monaten ist sie mit der Ausbildung zur Krankenpflegerin fertig. Das war ihr Traumberuf. Doch die Realität im Alltag ist härter, als sie gedacht hat. Denn in den Krankenhäusern wird vor allem am Pflegepersonal gespart. Laut ver.di fehlen 70.000 Pflegekräfte in den Kliniken. 12 Patienten werden von nur einer Schwester versorgt - und die ist im Dauerstress. Vor 10 Jahren konnte sich eine Krankenpflegerin noch um sechs Patienten kümmern. Auf den Intensivstationen, wo auch Lara Meißner arbeitet, betreuen die Pflegerinnen zwar weniger Patienten, aber dafür müssen sie die Lebensfunktionen und Medikamente der Kranken ständig überwachen, denn ihr Gesundheitszustand kann sich von einer zur anderen Minute lebensgefährlich verschlechtern. Antje Büll begleitet die junge Krankenschwester in ihrem anstrengenden Alltag auf der neurologischen Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gesundheit!