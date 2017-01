BR Fernsehen 22:50 bis 23:50 Show Martina Schwarzmann Wer Glück hat, kommt D 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Kabarettistin Martina Schwarzmann mit ihrem Programm "Wer Glück hat, kommt", das strotzt vor Spott auf den Zeitgeist, auf Traditionen und Konventionen, aber zwischen den Zeilen dennoch eine Liebeserklärung an das Leben ist. Wahrscheinlich hat niemand mit weniger Griffen auf der Gitarre mehr Lieder geschrieben als sie: die aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck kommende Kabarettistin Martina Schwarzmann. In ihrem vierten Programm "Wer Glück hat, kommt" macht sie das, was sie immer macht: Sie erzählt Geschichten aus dem Alltag, singt Lieder und zwar ausschließlich solche, die auch ihr Spaß machen. Das Publikum kann sich sicher sein, es darf gelacht werden. "Wer Glück hat, kommt" - eine Aufzeichnung aus dem Stadttheater in Kaufbeuren von 2012, an diesem Abend erstmalig als 60-Minuten Fassung im BR Fernsehen zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Martina Schwarzmann Originaltitel: Martina Schwarzmann