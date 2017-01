BR Fernsehen 22:00 bis 22:50 Serien Monaco Franze - Der ewige Stenz Kalt erwischt D 1983 Untertitel Merken Der Tierpark-Toni ist ein kleiner Münchner Gauner, der seine "Tricks" mithilfe von Tieren praktiziert und ein ehemaliger "Kunde" des früheren Kommissars Münchinger, der ihn einbuchten ließ. Jetzt ist der Toni wieder draußen. Er schwört, dass er sich am stadtbekannten Monaco rächen wird. Und zwar raffiniert! Der Monaco Franze ist ein Münchner Kriminalkommissar. Er liebt seine Stadt, er liebt seine Frau Annette, die aus viel besseren Kreisen stammt als er und Annette liebt ihren Franze. Der Franze liebt das Abenteuer. Und dabei muss Annette ihn gewähren lassen, denn der "Monaco" ist, obwohl reifer geworden, ein Stenz, und den kann man nicht an die Leine legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helmut Fischer (Franz "Monaco Franze" Münchinger) Ruth-Maria Kubitschek (Annette von Soettingen) Erni Singerl (Irmgard) Christine Kaufmann (Olga Behrens) Wolfgang Fierek (Tierparktoni) Walter Sedlmayr (Dr. Felix Hallerstein) Kristina van Eyck (Ellen Braun) Originaltitel: Monaco Franze - Der ewige Stenz Regie: Helmut Dietl Drehbuch: Helmut Dietl, Patrick Süskind Musik: Dario Farina, Gian Piero Reverberi