FOX 02:50 bis 03:35 Serien Good Wife Nicht scheitern! USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein früherer Klient meldet sich bei Alicia. Ihm wird ein Mord vorgeworfen, der mit einem Fall aus dem Jahr 2009 in Verbindung stehen soll. Während sich Alicia die alten Akten erneut vornimmt, erinnert sie sich an ihre Anfänge als Anwältin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Graham Phillips (Zach Florrick) Matthew Goode (Finn Polmar) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Michelle King, Robert King Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12