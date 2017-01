FOX 21:00 bis 21:40 Serien Good Wife Schmutziger Sieg USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Alicia hat zwar die Wahl zur Oberstaatsanwältin gewonnen, doch nun wird sie mit dem Vorwurf der Manipulation konfrontiert. Eine Neuauszählung der Stimmen wollen Eli und sie auf alle Fälle verhindern. Sie engagieren den angesehenen Anwalt Spencer Randolph, der als Experte für Bürgerrechte gilt. Währenddessen erfährt Diane, dass sie in Carys Fall unwissentlich falsche Beweise vorgelegt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Zach Grenier (David Lee) Originaltitel: The Good Wife Regie: Mary Rodriguez Drehbuch: Erica Shelton Kodish Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley