FOX 14:50 bis 15:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Gefährliche Brandung USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Bei den berühmten Coral Prince Surfmeisterschaften wird der Chef von Coral Prince, Ian Adams, auf dem Board stehend erschossen. Kono trifft sich mit Ben Bass, dem Sohn von Ians Geschäftspartner und altem Freund Carlton Bass. Doch Ben hat mit seinem früheren Leben gebrochen. Er lebt in einem Zelt zusammen mit Gleichgesinnten in einer Strandsiedlung. Als sich herausstellt, dass Ian Adams ein Auge auf dieses Grundstück geworfen hatte, wird Ben auf einmal zum Verdächtigen... Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Josh Dallas (Ben Bass) Kevin Sorbo (Carlton Bass) Mark Cunningham (Ian Adams) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Carol Barbee, Kyle Harimoto Kamera: Donald E. Thorin jr., Ronald Victor Garcia Musik: Keith Power, Brian Tyler