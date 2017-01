FOX 13:10 bis 14:00 Abenteuerserie Da Vinci's Demons Der Sturz vom Himmel USA, GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Pazzi-Verschwörung hat Florenz ins Chaos gestürzt und Da Vinci muss all seine Fähigkeiten einsetzen, um die Stadt gegen Rom zu verteidigen. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt ist, sind viele Freunde begraben und alte Rivalitäten neu entflammt. Während sich die Medici auf neue Bedrohungen einstellen, versucht Leonardo weiter, das Geheimnis um seine Mutter zu lüften und sucht wieder nach dem sagenhaften Buch der Blätter. Er trifft auf neue, gefährliche Gegner, reist in ferne Länder und muss alles, was er zu wissen glaubte, in Frage stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Riley (Leonardo Da Vinci) Laura Haddock (Lucrezia Donati) Blake Ritson (Girolamo Riario) Elliot Cowan (Lorenzo Medici) James Faulkner (Pope Sixtus IV) Gregg Chillin (Zoroaster) David Schofield (Piero da Vinci) Originaltitel: Da Vinci's Demons Regie: Peter Hoar Drehbuch: Jonathan Hickman, Corey Reed Kamera: Giulio Biccari Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16