FOX 07:40 bis 08:25 Krimiserie Navy CIS Kalte Spuren USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Gibbs und seine Leute untersuchen den seltsamen Mord an einem Marine Corporal: Dem Mann wurden nach seinem Tod beide Füße abgeschnitten. Bald findet sich ein ganzer Truck voll mit Füßen von ermordeten Bikern. Die Serienmorde führen das Team auf die Spur eines Drogenkartells, das einen Händlerring in Washington D.C. ausrotten will. Abby und McGee nehmen außerdem an einem Symposium in Mexiko teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Sean Murray (Timothy McGee) Cote De Pablo (Ziva David) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Steven D. Binder Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16

