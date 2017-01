ZDF 02:30 bis 04:00 Krimi Nord Nord Mord Clüver und die wilde Nacht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Clubbetreiber Ronny Klöcker wird von seiner Putzfrau Jamila tot zuhause aufgefunden. Unbekleidet, überall ist Sexspielzeug verteilt. Ein Verbrechen? Oder hatte Klöcker einen Unfall? Klöcker hatte zuvor mit vier jungen Frauen gefeiert, die sich aber nicht mehr an die wilde Nacht erinnern kön-nen. Da entdecken Clüver und Ina einen Mann im Bett der Frauen: Es ist ihr Kollege Hinnerk - Filmriss inklusive. In Klöckers Blut werden K.-o.-Tropfen nachgewiesen. Ein Unfall scheidet somit als Todesursache aus. Hinnerk muss seine Erinnerung wieder herstellen und sein nass gewordenes Handy in Gang bringen. Denn da sind wertvolle Schnappschüsse aus der Tatnacht gespeichert. Clüver und Ina haben unterdessen mit dem obsessiven Ex-Freund einer der jungen Frauen und mit Jamilas Sohn Amoud neben den vier Freundinnen auch andere Verdächtige im Visier. Schließlich gelingt es aber Hinnerk, den entscheidenden Hinweis auf den Mörder zu liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Atzorn (Theo Clüver) Oliver Wnuk (Hinnerk Feldmann) Julia Brendler (Ina Behrendsen) Samy Abdel Fattah (Amoud) Karoline Teska (Sophie Narjes) Fanny Krausz (Meike Svenich) Jasmin Lord (Mareike) Originaltitel: Nord Nord Mord - Clüver und die wilde Nacht Regie: Anno Saul Drehbuch: Stefan Cantz, Jan Hinter Kamera: Moritz Anton Musik: Alex Komlew