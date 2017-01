ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Nord Nord Mord Clüver und die wilde Nacht D 2016 2017-01-03 02:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Clubbetreiber Ronny Klöcker wird von seiner Putzfrau Jamila tot in seinem Haus aufgefunden. Unbekleidet, überall ist Sexspielzeug verteilt. Ein Verbrechen? Oder hatte Klöcker einen Unfall? Er hatte zuvor mit vier jungen Frauen gefeiert, die sich aber nicht mehr an die wilde Nacht erinnern können. Da entdecken Clüver und Ina ihren Kollegen Hinnerk im Bett der Frauen. Der hat aber einen Filmriss … Unterhaltsam und schräg In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Atzorn (Theo Clüver) Oliver Wnuk (Hinnerk Feldmann) Julia Brendler (Ina Behrendsen) Samy Abdel Fattah (Amoud) Karoline Teska (Sophie Narjes) Fanny Krausz (Meike Svenich) Jasmin Lord (Mareike) Originaltitel: Nord Nord Mord - Clüver und die wilde Nacht Regie: Anno Saul Drehbuch: Stefan Cantz, Jan Hinter Kamera: Moritz Anton Musik: Alex Komlew