Krimiserie SOKO Köln Folge: 277 Tod eines Lebenskünstlers D 2016 Kommissarin Lilly Funke kann es nicht schnell genug gehen: Gemeinsam mit ihrem Date will sie den Sonnenuntergang am Rhein genießen. Und dann stockt der Verkehr wegen einer Leiche am Steuer. Aus dem Auto fällt Ivo Schmitz. Stichwunden an Kopf und Hals deuten darauf hin, dass er Opfer eines Angriffs wurde. Die Ex-Freundin beschreibt Ivo als liebenswerten, aber unzuverlässigen Lebenskünstler. Sie hatte sich getrennt. Kam es zum Streit? Ivo wurde von seiner Freundin rausgeworfen, für den mittellosen Künstler eine fatale Situation. Ist das der Grund, warum er in eine Werbeagentur eingebrochen ist? Er kannte die Besitzer. Charlotte Rust, die mit ihrem Mann Michael die Agentur leitet, hatte in den letzten Wochen vor seinem Tod mehrfach mit Ivo telefoniert. Hatte sie eine Affäre mit dem attraktiven Ivo? Sowohl sie als auch ihr Mann kommen als Täter in Frage. Dann stellt sich heraus, dass Ivos Freund Eric Berthold von dem Einbruch wusste. Wollte Eric vom Verkauf des Diebesgutes profitieren, um seine finanziellen Probleme zu lösen? Alles erscheint in einem neuen Licht, als die SOKOs eine ungeahnte Entdeckung machen und es plötzlich noch eine weitere Leiche gibt. Schauspieler: Diana Staehly (Anna Maiwald) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Tatjana Kästel (Lilly Funke) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Nike Fuhrmann (Charlotte Rust) Philipp Moog (Michael Rust) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Florian Schott Drehbuch: Arne Laser Kamera: Oliver Maximilian Kraus Musik: Oliver Lutz