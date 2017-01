ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 60 Tödliche Trugbilder (1) A, D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Auf einer Bergstraße bricht der bekannte Tiroler Galerie-Besitzer Stefan Kerbler neben seinem Auto tot zusammen. Er ist vergiftet worden. Kerbler war auf dem Weg zu Schloss Ambras. Dort findet eine groß angekündigte Ausstellung des Kitzbüheler Malers Franz Faber statt. Mehrere Personen fiebern dem Eintreffen des höchst dotierten Faber-Bildes "returning home" entgegen, das aus dem New Yorker Museum entsandt wurde. Doch sie warten vergebens. Fabers Werke erzielen derzeit auf den internationalen Kunstmessen zunehmend Höchstpreise und werden in Museumskreisen immer höher gehandelt. Im Schloss erfahren der Maler, seine Assistentin und Geliebte Melanie Hollhaus, der Kunstsammler und Besitzer einer privaten Versicherungsgesellschaft, Dr. Paul Kran, sowie Kerblers Ehefrau, die Besitzerin einer Firma für Kunst-Transporte, vom Mord an Stefan Kerbler. Außerdem wird Fabers wertvolles Bild "returning home" auf einer Innbrücke auf spektakuläre Weise aus dem Transporter geraubt. Die SOKO ermittelt in mehrere Richtungen - vor allem in Richtung einer deutschen Gesellschaft für Rückversicherungen, die bei Raub oder Diebstahl eines Kunstwerkes zehn Prozent der jeweiligen Versicherungssumme kassiert, wenn sie den Fall vor der Auszahlung löst. Der zweite Teil wird am 4. Januar 2016 um 16:10 Uhr ausgestrahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Frau Dr. Haller) Jürgen Tonkel (Franz Faber) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Marcus O. Rosenmüller Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Stefan Spreer Musik: Hans Franek