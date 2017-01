ZDF 12:10 bis 13:00 Magazin drehscheibe Probleme durch Feuchttücher: Pumpwerke lahmgelegt / Expedition: Naturpark Bergisches Land: Unterwegs mit dem Bäckereimobil / Engagement für Jugendliche und Kinder: Behlum Avdiji in Bremen-Gröpelingen D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Probleme durch Feuchttücher: Pumpwerke lahmgelegt / Expedition: Naturpark Bergisches Land: Unterwegs mit dem Bäckereimobil / Engagement für Jugendliche und Kinder: Behlum Avdiji in Bremen-Gröpelingen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Babette von Kienlin Originaltitel: drehscheibe