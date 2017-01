ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Falscher Kunstpelz - Pelz tierischen Ursprungs vermeiden / Leichte Küche nach den Feiertagen - Kochen mit Armin Roßmeier / Weltenbummler als Job - Eine Reisebloggerin im Porträt / Plötzliche Persönlichkeitsveränderung - Folgen von Kopfverletzungen / Anders wohnen - Leben in Eisenbahnwaggons D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Peter Lohmeyer Schauspieler Seine Karriere als Schauspieler startete Peter Lohmeyer an den Schauspielhäusern von Dortmund, Bochum und Stuttgart. Es folgten TV-Produktionen wie "Die Straßen von Berlin" oder "Der kleine Vampir - Neue Abenteuer" und Kinofilme wie "Zugvögel - Einmal nach Inari", "Das Wunder von Bern" oder "Soul Kitchen". Im Rahmen des musikalisch-poetischen Projekts "Club der toten Dichter" singt er zudem Lyrik des amerikanischen Schriftstellers Charles Bukowski. Am Montag, dem 9. Januar, ist er in dem Politkrimi "Mörderische Stille" an der Seite von Jan Josef Liefers im ZDF zu sehen. Friedemann Fromm Regisseur Als Regisseur ist Friedemann Fromm verantwortlich für die Inszenierung vieler erfolgreicher Fernsehfilme, vor allem Krimis und Thriller haben es ihm angetan. Zu seinem Portfolio zählen TV-Erfolge wie "Spiel um Dein Leben" (mit Ben Becker und Heino Ferch) "Weissensee" oder "Unter Verdacht" (mit Senta Berger). Die Regie-Arbeit für den "Tatort" zieht sich wie ein roter Faden durch seine Karriere, für mehrere Folgen schrieb er auch das Drehbuch. Für den ZDF-Fernsehfilm "Mörderische Stille" stammt das Drehbuch ebenfalls aus seiner Feder, zusätzlich führte er Regie. Das Produkt ist ein psychologisch intensiver Politkrimi, bei dem vor norddeutscher Kulisse der Kosovo-Krieg thematisiert wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Peter Lohmeyer (Schauspieler), Friedemann Fromm (Regisseur) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

