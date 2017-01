ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Geheimnisse des Kalten Krieges Welt am Abgrund D 2015 2017-01-09 02:45 Stereo 16:9 Merken Der Kalte Krieg zerreißt Europa entlang des Eisernen Vorhangs. Der Ost-West-Konflikt schürt jahrzehntelang die Angst vor einem Atomkrieg und Deutschland droht zum Schlachtfeld zu werden. Ende der fünfziger Jahre beginnt das nukleare Spiel der Supermächte - die USA und die UdSSR stationieren Atomraketen in Europa. Und im geteilten Deutschland stehen sich die beiden Militärblöcke NATO und Warschauer Pakt direkt gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Kalten Krieges