ZDFinfo 07:35 bis 08:05 Magazin Leschs Kosmos Auf Droge: Die Sucht in uns D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Für jeden Zweck und jede Sehnsucht gibt es die passende legale oder illegale Droge. Harald Lesch geht der Frage nach, woher die Macht der Drogen kommt. Der Besitz von Cannabis ist strafbar - doch die Inhaltsstoffe der pflanzlichen Droge sollen eine heilende Wirkung haben. Kann das beliebte Kraut sogar Krebs heilen oder führt es in die Abhängigkeit mit schweren Psychosen? Wie entsteht Sucht? Früher glaubten Forscher, dass die Lust am wohligen Rausch eine rein menschliche Sehnsucht sei und auch nur beim Menschen zu einer Sucht führen könne. Beobachtungen bei Tieren führten Wissenschaftler aber auf eine ganz andere Spur. Auf einer Karibikinsel hängen etliche unserer nächsten Verwandten aus der Tierwelt an der Flasche. Doch auch unter den Primaten gibt es neben ausgewiesenen Säufern strikte Antialkoholiker. Welche Rolle spielen die Gene im Umgang mit Alkohol? Es gibt Drogen, die schon nach dem ersten Mal abhängig machen, wie etwa Crystal Meth. Vom Disko-Klo bis in den Bundestag - Crystal Meth scheint die perfekte Droge für unsere Leistungsgesellschaft zu sein und gefährdet so immer mehr Menschen. Crystal Meth: nur ein Aufputschmittel oder die gefährlichste Droge der Welt? Harald Lesch trägt zusammen, was die Wissenschaft von den Wirkungen - und den Nachwirkungen - weiß. Herstellung und Verkauf sind kriminell. Was aber, wenn die Droge chemisch so verändert wird, dass sie nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt? Die sogenannten "Legal Highs" sind auf dem Vormarsch. Eine neue Substanz mit altbekannter Wirkung: Oft ist die Wirkung durch die chemische Modifikation sogar noch um ein Vielfaches verstärkt. Die neue Variante kann man in so genannten Headshops kaufen oder problemlos im Internet bestellen. Die Kunden: alle, die nach einem vermeintlich legalen Kick suchen - und insbesondere Jugendliche. An neuen Designer-Drogen sind im vergangenen Jahr 25 Menschen gestorben. Tendenz steigend. Was bewirken Drogen, und wie kann man Süchtigen helfen? Nüchtern betrachtet von Professor Harald Lesch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: Leschs Kosmos

