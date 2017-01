SWR 04:50 bis 05:20 Reportage Einsatz für Christoph 16 - die Rettungsflieger vom Winterberg D 2015 Stereo 16:9 Merken Seit 39 Jahren ist der ADAC-Rettungshubschrauber "Christoph 16" auf dem Saarbrücker Winterberg stationiert und hat seitdem Tausenden Saarländern das Leben gerettet. Rund 1.300 Mal ist er pro Jahr im Einsatz - bei internistischen Notfällen ebenso wie bei Unfällen im Straßenverkehr, im Haushalt oder am Arbeitsplatz. Für das dreiköpfige Team von Pilot, Notarzt und Rettungsassistent ein harter Job. Täglich fliegt der Hubschrauber von 7 Uhr bis zum Sonnenuntergang. Im Sommer bedeutet das 15,5 Stunden Dauereinsatz für die Crew - manchmal ohne Pause. Hinzu kommt die flugtechnisch und psychologisch schwierige Situation an den Einsatzorten. Wo die Luftretter landen, herrscht oft Chaos. Fast immer treffen sie auf verletzte, geschockte oder traumatisierte Menschen. Ein schwieriges, aber spannendes Umfeld. Alexander M. Groß hat die Crew von Christoph eine Woche mit der Kamera begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Einsatz für Christoph 16 - die Rettungsflieger vom Winterberg