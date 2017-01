SWR 21:00 bis 21:45 Dokumentation Rückenschmerzen - was nun? Der Gesundheits-Coach D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Rückenschmerzen sind zu einem Volksleiden geworden. Was tun, wenn der Schmerz plötzlich in den Rücken schießt und nicht mehr weggeht? Der SWR Journalist und Arzt Dr. Lothar Zimmermann begleitet in der Sendung zwei Patienten, die in der Orthopädischen Klinik in Markgröningen Hilfe suchen. Er geht dabei Fragen nach wie: Wann ist eine Rückenoperation wirklich sinnvoll? Wie finde ich den richtigen Operateur? Was ist mit Krankengymnastik zu erreichen? Tanju Seker hat es kalt erwischt. Beim Hochheben einer Sprudelkiste fährt ihm plötzlich der Schmerz in den Rücken, er kann sich kaum noch bewegen. Als Notfall kommt er in die Orthopädische Klinik in Markgröningen. Er hat große Angst, mit erst 27 Jahren berufsunfähig werden. Was kann die Klinik für ihn tun? Christine Raufmann ist 67 Jahre alt. Ihre Wirbelsäule ist verkrümmt und bereitet ihr so starke Schmerzen, dass sie manchmal gar nicht mehr aufrecht gehen kann. Wird ihr eine Operation in Markgröningen helfen können? Dr. Lothar Zimmermann verfolgt als Gesundheits-Coach die Patientengeschichte der beiden Hilfesuchenden. Er lässt sich von Chefarzt Dr. Christoph Schätz und Oberärztin Dr. Petra Büchin-Emunds die Diagnose und die Behandlungsstrategie für die beiden Patienten aufzeigen. Als Kollege stellt er professionelle Fragen und beschreibt den Zuschauerinnen und Zuschauern, was bei Rückenleiden zu beachten ist. Als Gesundheits-Coach möchte der Arzt und Journalist Dr. Lothar Zimmermann die Zuschauer durch den Medizindschungel begleiten. Denn die Rollen von Arzt und Patient haben sich verändert. Die Gesundheitspolitik hat wirtschaftliches Denken stärker in den Mittelpunkt gerückt. Dadurch können Patienten schwerer erkennen, was für ihre Gesundheit tatsächlich notwendig ist und was eher aus finanziellen Erwägungen der Klinik angeboten wird. Mehr denn je müssen sich Patienten selbst informieren oder brauchen jemanden an ihrer Seite, der die Sachlage kennt und erklärt, bei den Ärztinnen und Ärzten nachhakt oder angebotene Therapien prüft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rückenschmerzen - was nun?