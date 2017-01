SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: So pflegen sie ihren Glücksbambus richtig / Kochoriginale Echt gut: Klink & Nett! Resteküche / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Die schönsten Winterfotos D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: So pflegen sie ihren Glücksbambus richtig Mit Martina Gräßer, Gärtnerin und Biologin Glücksbambus ist ein beliebtes Geschenk zum Jahreswechsel. Er soll Glück, Wohlstand und ein langes Leben bescheren. Bei manchen ist das Glück schon nach wenigen Wochen vorbei. Wie Sie Ihren Glücksbambus richtig pflegen, erfahren Sie von Gärtnerin und Biologin Martina Gräßer. Kochoriginale Echt gut: Klink & Nett! Resteküche Ein paar Tomaten, gegarte Nudeln, altbackenes Brot oder ein Stück kalter Braten vom Vortag, finden sich in fast jeder Küche. Mit kreativen Ideen lassen sich aus Resten einfache und raffinierte Mahlzeiten zubereiten. Für die Pfälzerin Susanne Nett ist "Spaghetti-Omelette mit Tomatenragout" ein Lieblingsgericht der cleveren Zweitverwertung. Bei "echt gut! Klink & Nett", präsentiert sie ihren Favoriten. "echt gut!" wird auch der pikante "Ofenschlupfer", den sich Meisterkoch Vincent Klink aus Baden-Württemberg, ausgedacht hat. Auch hier kommen Reste wie Brot vom Vortag, Braten oder Gemüse zum Einsatz und vereinen sich zu einem ganz neuen Gericht. "echt gut" Klink & Nett": Vincent Klink ist Genießer, erfahren, weit gereist, bekennender Schwabe, ist neugierig und mutig genug zusammen mit einer jungen attraktiven Frau, die die Pfälzer Küche als Rezeptsucherin kennen- und lieben gelernt hat, alte Rezepte mit neuen Ideen zu versehen. Lernen von gestern und neues kreieren mit Wissen von heute. Im Laufe der Zeit werden so auch bekannte Gerichte, die Klassiker, entstaubt, variiert und vielleicht entstehen sogar neue daraus. Hauptsache es schmeckt - da darf die Zusammenstellung der Zutaten durchaus auch mal ungewöhnlich anmuten. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Die schönsten Winterfotos Mit Sonja Bell, Fotografin aus Baden-Baden Eis und Schnee...kein Grund die Kamera zu Hause zu lassen. Im Gegenteil: Das Fotografieren im Winter hat seinen eigenen Reiz, allerdings auch seine eigenen Herausforderungen. Wenn Sie ein paar Dinge beachten und sich dabei bewusst machen, dann können sich die Ergebnisse absolut sehen lassen. Sonja Bell, Fotografin aus Baden-Baden, teilt gern mit Ihnen ihre Erfahrungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Martina Gräßer (Gärtnerin und Biologin), Sonja Bell (Fotografin aus Baden-Baden) Originaltitel: Kaffee oder Tee