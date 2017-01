SWR 15:15 bis 16:00 Dokusoap Tierarztgeschichten Eine Riesenschildkröte, ein Wallach und ein Kater D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Seychellen-Riesenschildkröte Flunder kommt aus Privathaltung in den Zoo Karlsruhe. Erster Programmpunkt: Gesundheitscheck. Tierärztin Anna Hein ermittelt per Blutbild, wie gesund das Reptil ist. Das ist allerdings nicht so leicht, denn die 140 Kilogramm schwere Flunder hält gar nichts von der Idee. Der 20-jährige Wallach Max lahmt. Um ihn von seinen Schmerzen zu befreien, muss er von Dr. Alexander Stahl an der Fessel operiert werden. Behutsam wird der Haflinger in der Pferdeklinik in Neubulach im Schwarzwald für den Eingriff in Narkose gelegt. Dr. Nicole Hohneder aus Waibstadt behandelt einen Kater mit Problemen beim Wasserlassen. Mit dem Ultraschallgerät geht die Tierärztin der Ursache seiner schmerzhaften Erkrankung auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierarztgeschichten