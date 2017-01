SWR 12:45 bis 14:15 Dokumentation Monumente des Fortschritts - Industriedenkmäler im Südwesten D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Es geht auf die Reise, eine Reise in eine Zeit, in der der ganze Südwesten im Umbruch war: Das Eisen glühte, die Schornsteine rauchten, die Menschen schufteten unter unglaublichen Bedingungen ohne Wochenende und Freizeit. Die Arbeitswelt und das Leben der Menschen hatten sich radikal verändert. Es ist eine Reise der Entdeckungen und Wiederentdeckungen, zu "Kathedralen der Arbeit" und verstaubten Ruinen, zu schicken Lofts und Denkmälern des Fortschritts. Sie sind so lang wie die Titanic, verträumt wie ein Dornröschenschloss oder gewaltig wie eine Burg. Es sind kühne Konstruktionen, atemberaubend modern oder herrschaftlich wie ein Palast. Die Zuschauer gehen mit "Monumente des Fortschritts" auf die Reise quer durch den Südwesten zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte oder zum Steiff-Museum in Giengen an der Brenz, zur alten Wollfabrik an der Mosel oder zur Schmuckfabrik Bengel in Idar-Oberstein, zum Terrassenbau von Junghans, zum alten Klärwerk in Mannheim, zum gewaltigen Kraftwerk in Rottweil oder zu den Fabrikschlössern der Pirmasenser Schuhbarone. "Monumente des Fortschritts" begegnet dabei Menschen, die sich heute noch für die alten Mauern interessieren, die alles tun, um sie zu erhalten, sie mit neuem Leben zu füllen und die Gebäude und ihre Geschichte nicht vergessen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Monumente des Fortschritts - Industriedenkmäler im Südwesten