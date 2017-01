SWR 11:15 bis 12:45 Drama Buddenbrooks Ein Geschäft von einiger Größe D 2008 Nach dem Roman von Thomas Mann Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die noch immer äußerst attraktive Tony glaubt, ihr Liebesglück im bayerischen Hopfenhändler Alois Permaneder (Martin Feifel) gefunden zu haben. Angezogen von der gänzlich gegensätzlichen Mentalität, folgt sie ihrem neuen Ehemann nach München - doch das Glück ist von kurzer Dauer. Abermals sieht sie sich einem Mitgiftjäger aufgesessen, der sie zudem mit der Köchin betrügt. Gedemütigt kehrt Tony nach Hause zurück. Mit der bezaubernden Musikerin Gerda Buddenbrook hat die Lübecker Gesellschaft eine neue, bewunderte Attraktion. Auch wenn die Eheleute in Leidenschaft verbunden sind, weckt Gerdas übergroße Liebe zur Musik zunehmend Thomas' Eifersucht. Doch schon bald freut man sich im stattlichen Familiendomizil über einen Stammhalter - auch wenn dessen Geburt beinahe Gerdas Leben gekostet hätte. In enger Mutterbindung wächst Hanno (Raban Bieling) zu einem zart wirkenden Jungen heran, der sich zwar für Musik begeistert, nicht jedoch für Geschäfte. Als Thomas Buddenbrook nach dem Tod von James Möllendorpf (Josef Ostendorf) durch die Bürgerschaft zum Senator gewählt wird, scheint sein Aufstieg äußerlich vollkommen. Es ist auch ein Sieg über Hagenström, den Freund seiner Kindheit und jetzigen Konkurrenten. Doch die Geschäfte gehen schlecht, denn Thomas verpasst den Anschluss an die moderne Zeit - und Hagenström deckt die Schwächen der Buddenbrooks auf. Geschickt nutzt er die zunehmenden Streitereien zwischen Christian und Thomas, um das Zerwürfnis zwischen den Brüdern zu vertiefen. Herrschaftlich verfügt daraufhin Konsulin Bethsy, Christian mit seinem Erbteil nach Hamburg zu entlassen, wo er sich gemeinsam mit der Varieté-Sängerin Aline Puvogel (Nina Proll) als Spirituosenhändler niederlässt. Selbstredend versagt die Mutter der unehelichen Beziehung und der daraus hervorgegangenen Enkelin jede Anerkennung und untersagt eine Heirat - was den nervenschwachen Christian weiter isoliert. Die schwindende Hoffnung auf einen würdigen Nachfolger zermürbt Thomas ebenso wie die düstere Wirtschaftslage. Gegen die aufkommende Dampfschifffahrt ist man schlecht gerüstet. Entgegen seiner eigenen Geschäftsmoral geht er ein hohes Risiko ein, indem er die Not eines Gutsbesitzers ausnutzt und dessen Ernte vorab erwirbt. Doch ein Unwetter, das am Tag des 100-jährigen Firmenjubiläums über das Land fegt, vernichtet das ganze Getreide. Der finanzielle Verlust ist immens. Mit dem Tod der Konsulin zu Weihnachten endet eine Ära. Bereits am Totenbett manifestiert sich das Zerwürfnis zwischen den Brüdern. Zum Entsetzen seines Vaters setzt Hanno einen prophetischen Schlussstrich unter die Familienchronik - eine Ahnung, die sich bald erfüllen soll: Thomas stirbt unerwartet nach einer Zahnbehandlung, sein Sohn bald darauf an Typhus. Christian scheint in einer Nervenklinik seinen Frieden zu finden. Mit der Liquidierung der Firma steht auch das Buddenbrook-Haus zum Verkauf, das Tony stets als Zuflucht diente. Nun übergibt sie es dem stolzen Käufer: dem erfolgsverwöhnten Geschäftsmann Hermann Hagenström. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Armin Mueller-Stahl (Johann "Jean"Buddenbrook) Iris Berben (Elisabeth "Betsy" Buddenbrook) Jessica Schwarz (Antonie Buddenbrook) August Diehl (Christian Buddenbrook) Mark Waschke (Thomas Buddenbrook) Raban Bieling (Hanno Buddenbrook) Lea Bosco (Gerda Arnoldsen) Originaltitel: Buddenbrooks Regie: Heinrich Breloer Drehbuch: Heinrich Breloer, Horst Königstein Kamera: Gernot Roll Musik: Hans Peter Ströer Altersempfehlung: ab 6