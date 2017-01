SWR 06:00 bis 06:45 Dokumentation Kulturlandschaften im Südwesten D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Südwesten ist reich an naturbelassenen Landschaften. Andererseits hat der Mensch durch Land- und Forstwirtschaft ganze Gegenden verändert und geprägt. Das zeigt sich deutlich in der Region rund um den Kaiserstuhl, in der eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt heimisch geworden ist. Auch auf der Schwäbischen Alb oder im Hunsrück lässt sich gut nachvollziehen, wie die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten ihr Umfeld verändert haben. Durch die Sendung führen zwei Experten in Sachen Landschaftspflege: Ute Seitz ist Naturführerin in der Südpfalz und Reinhold Treiber bringt Landwirten im Kaiserstuhl den Nutzen des Naturschutzes näher. Gemeinsam sind sie im Freilichtmuseum Beuren unterwegs. Hier kann man einen Tag lang Bauer sein und hautnah erfahren, wo das Korn für die Brötchen herkommt und wie es verarbeitet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kulturlandschaften im Südwesten