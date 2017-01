Motorvision.TV 04:45 bis 05:10 Motorsport On Tour Stockcar Rennen Herzefelde D 2011 Stereo 16:9 Merken Crashen oder gecrasht werden, dass ist beim Stockcar Rennen in Herzfelde die große Frage! Um seine Konkurrenten aus dem Rennen zu katapultieren, bedarf es wenig. Man nehme ein schrottreifes Fahrzeug, entferne Glasscheiben, Kleinteile, Rücksitzbank und Beifahrersitz. Airbags sind unerwünscht. Sturzhelm, Sicherheitsgurt und Überrollbügel reichen hier vollkommen aus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: On Tour