Motorvision.TV 16:50 bis 17:15 Magazin Tuning - Tiefer geht's nicht! Recaro Tuning Event Show and Shine D 2009 Stereo 16:9 Drifter, Speedjunkies und Showstars die Themen heute bei Tuning: Party ohne Ende beim Recaro Tuning Event. Show and Shine, Driftshow und Viertel-Meile Rennen. Wir sind dabei. Mercedes E-Klasse brutal: Der Brabus K 8 mit 530 PS im Rennstreckentest. Vollgas-Action und jede Menge schräge Typen. Die Speednation in Großenhain - Spielwiese für Benzinsüchtige! Geschwindigkeitsrausch: unterwegs mit mehr als 330 Sachen auf dem Hochgeschwindigkeitsoval von Nardo. UND: Tuning ohne Verfallsdatum: Ein Vierer-Golf mit Turbo-Power macht auf edel und zeitlos. Originaltitel: Tuning - Tiefer geht's nicht!