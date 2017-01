Motorvision.TV 14:55 bis 15:25 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Die vier Elemente D 2014 Stereo 16:9 Merken Feuer, Erde, Wasser, Luft - ohne die vier Elemente wäre Leben unvorstellbar. Ohne vier angetriebene Räder hingegen wären Hochlandüberqerungen oder Wüstenexpeditionen im Auto undenkbar. Allradantrieb sorgt für Sicherheit und Traktion auch in unwirtlichen Gegenden. 4x4 zeigt vier Allradler auf ihrer beschwerlichen Reise durch die vier Elemente. U.a. den Porsche Macan Turbo in der marokkanischen Wüste sowie einen skurrilen VW- Schwimmwagen, der die Donau durchquert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin