RTL Crime 04:55 bis 05:45 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Beuteschema Beuteschema USA 1995-2005 Stereo 16:9 2. Staffel, Folge 50: Avis Banks hat ihren Collegeabschluss gemacht und einen Job in einer Kindertagesstätte. Nun ist sie schwanger und will bald heiraten. Doch als ihr Verlobter Keyon abends nach der Arbeit nach Hause kommt, sieht er Avis tot in der Garage liegen. Als die Polizei Keyon vernimmt und seine Hand auf Schmauchspuren untersucht, sind die Ermittler zunächst skeptisch, da sich diese auf Keyons Hand befinden, allerdings finden sie sonst keine Hinweise, die Keyon mit der Tat in Verbindung bringen. Jedoch ist die Beziehung der beiden nicht ganz so harmonisch, wie zunächst angenommen, da Keyon neben Avis noch weitere Frauen hat. Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12