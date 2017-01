RTL Crime 01:40 bis 02:30 Krimiserie Cagney & Lacey Die neue Macht USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 10: Chief Samuels geht für zwei Wochen in Urlaub. Cagney soll ihn in dieser Zeit vertreten und das 14. Revier leiten. Mary Beth wird von Inspector Knelman wegen des fortgeschrittenen Zustands ihrer Schwangerschaft nach Hause geschickt. Er hält ein Polizeirevier nicht für den geeigneten Ort einer kurz vor der Entbindung stehenden Frau. Chris kann die neue Macht sofort ausnutzen. Isbecki hat einen gesuchten Killer scheinbar auf frischer Tat ertappt. Doch anstatt bis zum Abschluß der Ermittlungen zu warten, unterrichtet er die Presse schon vorher. Als Cagney Isbecki dafür rügt, wird dieser unhöflich, und Christine zieht ihn von dem Fall ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Harvey Atkin (Sergeant Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Frawley Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Patricia Green Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12