RTL Crime 00:10 bis 00:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Lebendig begraben CDN, USA 2000 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 3: Ein Entführungsfall versetzt die Nachtschicht der Spurensicherung in höchste Alarmbereitschaft. Der Kidnapper fordert zwei Millionen Dollar für die Freilassung der Frau des vermögenden Jack Garris - zahlbar innerhalb von drei Stunden. Der verzweifelte Garris ist bereit zu zahlen. Während Captain Brass den Übergabeort überwacht, suchen Grissom und Sara fieberhaft nach Spuren. Die Aufnahme des Erpresseranrufs und etwas Schmutz im Haus von Garris liefern den entscheidenden Hinweis, dass Laura Garris in der Nähe einer Goldmine fest gehalten wird. Vom Hubschrauber aus finden Grissom und Sara mit Hilfe eines Wärmeortungsgeräts Laura, die von ihrem Kidnapper lebendig in der Wüste begrab Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Gary Dourdan (Warrick Brown) George Eads (Nick Stokes) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Eric Szmanda (Greg Sanders) Jorja Fox (Sara Sidel) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Danny Cannon Drehbuch: Ann Donahue Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12