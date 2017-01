RTL Crime 20:15 bis 21:00 Actionserie Mad Dogs Folge 2 GB 2013 Stereo 16:9 Merken 4. Staffel, Folge 2: Kaum hat Quinn die Leiche seiner Freundin Christiane im Pool gefunden, hagelt es Schüsse auf ihn und seine Freunde. In letzter Sekunde können sich die Männer und Carmen ins Haus retten. Im Panic Room sehen sie auf den Überwachungskameras, dass es Männer mit einer Tony Blair-Maske auf sie abgesehen haben. Als die Truppe sich in Sicherheit bringen will, scheinen ihre Verfolger immer einen Schritt voraus zu sein und schon bald wird den Gejagten bewusst, dass die Maskenmänner vor nichts haltmachen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Max Beesley (Woody) Deen Lee Dillon Fredericks (Policeman) Philip Glenister (Quinn) John Simm (Baxter) Christine St John (Swift) Marc Warren (Rick) Tim Woodward (Dominic) Originaltitel: Mad Dogs Regie: Adrian Shergold Drehbuch: Cris Cole Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 16