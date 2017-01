RTL Crime 08:35 bis 09:25 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Ein starkes Team CDN, USA 2000 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Nachtschicht bei der Spurensicherung des Las Vegas Police Department. Gil Grissom untersucht einen Selbstmord, der sich als Verbrechen entpuppt: Die mit einem Diktiergerät festgehaltene Abschiedsbotschaft stammt nicht vom Toten. Ein Fingerabdruck lenkt den Verdacht auf Paul Millander, einen Hersteller von Halloweenmasken. Doch der Abdruck stammt von einer Gummihand - Millanders "Bestseller", den er nach seiner eigenen Hand gefertigt hat. Frisch von der Akademie tritt Holly Gribbs ihren ersten Dienst bei der CSI an. Sie stellt sich nicht besonders geschickt an, aber Catherine Willows ermutigt die neue Kollegin, nicht das Handtuch zu werfen. Der Geschäftsreisende Mr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Jorja Fox (Sara Sidle) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Danny Cannon Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Gale Tattersall Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12