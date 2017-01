Sky Krimi 21:05 bis 22:00 Krimiserie Wataha - Einsatz an der Grenze Europas PL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Staatsanwältig Dobosz wird der Fall immer undurchsichtiger. Warum irrte Ewa nach dem Bombenanschlag tagelang im Wald herum? Was hat es mit dem Schlüssel in ihrer Tasche auf sich, der offenbar zu Schließfächern in einer russisch-orthodoxen Kirche gehört? General Hupol, der Oberbefehlshaber des Grenzschutzes, setzt Markowski unter Druck, die Angelegenheit rasch in Ordnung zu bringen. Dann eskaliert die Situation. Anna Galecka und Natalie werden in den Beskiden ermordet aufgefunden, beiden wurde ein Kreuz in die Stirn geritzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leszek Lichota (Wiktor Rebrow) Aleksandra Poplawska (Prokurator Iga Dobosz) Bartlomiej Topa (Adam "Grzywa" Grzywaczewski) Magdalena Poplawska (Natalia Tatarkiewicz) Andrzej Zielinski (Komendant Konrad Markowski) Dagmara Bak (Aga Malek) Maciej Mikolajczyk (Piotr "Rambo" Wojcik) Originaltitel: Wataha Regie: Michal Gazda Drehbuch: Wiktor Piatkowski, Artur Kowalewski, Maciej Maciejewski, Wojciech Miloszewski, Julie Rutterford Musik: Lukasz Targosz