Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie Wataha - Einsatz an der Grenze Europas PL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Staatsanwältin Dobosz verhört Grzywa, den neuen Chef der Grenzschutz-Einheit. Er lenkt den Verdacht auf Kalita, einen einheimischen Gangster, der seiner Meinung nach für den Anschlag infrage kommt. Rebrow ist inzwischen fixiert von der Idee, dass seine Frau Ewa den Anschlag überlebt hat. Sein Freund Michal begleitet ihn in die Berge auf die Suche nach ihr. Vor Ort stoßen sie auf eine Gruppe illegaler Einwanderer aus Aserbaidschan, deren Verfolgung die beiden aufnehmen. Dabei entdecken sie eine Frau, die tot an einem Baum lehnt: es ist Ewa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leszek Lichota (Wiktor Rebrow) Aleksandra Poplawska (Prokurator Iga Dobosz) Bartlomiej Topa (Adam "Grzywa" Grzywaczewski) Magdalena Poplawska (Natalia Tatarkiewicz) Andrzej Zielinski (Komendant Konrad Markowski) Dagmara Bak (Aga Malek) Maciej Mikolajczyk (Piotr "Rambo" Wojcik) Originaltitel: Wataha Regie: Michal Gazda Drehbuch: Wiktor Piatkowski Musik: Lukasz Targosz