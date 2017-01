Heimatkanal 09:10 bis 10:30 Heimatfilm Als ich beim Käthele im Walde war D 1963 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Peter ist zehn Jahre alt. Zur Begleichung einer Steuerschuld seiner Eltern wird er auf den Hof eines auswärtigen Bauern geschickt. Dort soll er so lange bleiben, bis die Forderung beglichen ist. Auf diese Weise kommt Peter das erste Mal mit der Welt außerhalb seines Dorfes in Kontakt. Hier hat er Gelegenheit, neue Erfahrungen zu machen, neue Berufe wie die Köhlerei oder die Korbflechterei kennen zu lernen - und sich mit der gleichaltrigen Tochter des Bauern anzufreunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Hutter (Peter Rosegger) Armin Dahlen (Lorenz Rosegger) Margrit Ensinger (Maria Rosegger) Originaltitel: Als ich beim Käthele im Walde war Regie: Gustl Gotzler Drehbuch: Peter Rosegger Musik: Ludwig Schmidseder Altersempfehlung: ab 6