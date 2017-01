Heimatkanal 06:15 bis 07:55 Musikfilm Heute hau'n wir auf die Pauke D 1972 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jack White ist der unumstrittene Schlagerkönig der 70er Jahre. Kaum ein deutsches Schlagertalent, dass nicht von ihm entdeckt worden wäre: Tony Marshall, Jürgen Marcus, Lena Valaitis, Peggy Marsh - um nur einige zu nennen. Und was liegt da näher, als zu Ehren von Jack White eine riesige Schlagerparty zu feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack White (Jack White) Jürgen Marcus (Jürgen Marcus) Tony Marshall (Tony Marshall) Peggy March (Peggy March) Tanja Berg (Tanja Berg) Nero Brandenburg (Nero Brandenburg) Liane Covi (Liane Covi) Originaltitel: Heute hau'n wir auf die Pauke Regie: Ralf Gregan Drehbuch: Ralf Gregan Kamera: Michael Marszalek, Georg Mondi Musik: James Last, Jack White Altersempfehlung: ab 6

