Erst wird auf Detective Bell geschossen, dann soll ihm auch noch der Mord am Drogenboss Curtis Bradshaw angehängt werden. Steckt hinter den Ereignissen jemand, der einen bestimmten Polizisten rächen will? Der Cop verhinderte 2009 zunächst Bradshaws Verhaftung, was Bell der internen Ermittlung steckte. Es wurde Anklage gegen den verräterischen Beamten erhoben, der sich daraufhin umbrachte. Kann Holmes das Rätsel knacken? In Google-Kalender eintragen