Sky 1 01:20 bis 02:15 Dokusoap The Real L Word Freifahrtschein USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Whitney macht eine alte Flamme in San Francisco ausfindig. Natalie und Rose streiten sich bei einem Familientreffen. Nikki und Jill sind auf der Suche nach Hochzeitskleidern und Mikey treibt Geld für ihre Show auf. - In dieser Doku-Soap dreht sich alles um eine Gruppe lesbischer Frauen aus Los Angeles, die hart für ihren beruflichen und privaten Erfolg arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scarlett Hernandez (Herself) Stamie Karakasidis (Stamie Karakasidi) Whitney Mixter (Herself) Tracy Ryerson (Herself) Originaltitel: The Real L Word: Los Angeles Drehbuch: Ilene Chaiken Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 12