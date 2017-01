Sky 1 19:50 bis 20:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Eselsbrücke USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Carla fürchtet um ihre kulturelle Identität, da sie erstmals nicht in Spanisch geträumt hat. Turk wiederum ärgert es, dass Carla mit Izzy nur Spanisch spricht, wenn er nicht dabei ist. J.D. wettet mit dem Hausmeister, ob es ihm gelingt, sich innerhalb eines Tages die Namen aller Kollegen zu merken. Dr. Cox erklärt ihm, wie man dabei Eselsbrücken zu Hilfe nimmt. Als J.D. die Wette schon gewonnen glaubt, muss er feststellen, dass er einen Namen nicht kennt: den des Hausmeisters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Dave Tennant Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens