Sky 1 16:35 bis 17:20 Comedyserie Desperate Housewives Ein guter Nachbar USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Lynette entdeckt, dass ihr Sohn Porter ein Romantiker ist. Gabrielle will in die Welt der High Society von Fairview wieder Fuß fassen. Währenddessen versucht Bree, die Balance zwischen Ehe und Karriere zu erhalten. Edie wird daran erinnert, wie feindselig die Bewohner der Wisteria Lane sind. Mrs. McCluskey bittet Katherine um Hilfe, um mehr über den neuen Nachbarn Dave herauszufinden. Schauspieler: Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Nicolette Sheridan (Edie Britt) Kathryn Joosten (Karen McCluskey) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: David Grossman Drehbuch: Alexandra Cunningham, Marc Cherry Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky