Sky 1 13:40 bis 14:05 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine schwere Geburt USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Bei Kim haben die Wehen eingesetzt. Im Krankenhaus gesteht sie J.D. ihre Liebe. Doch seine Antwort gefällt Kim überhaupt nicht und sie macht kurzerhand mit ihm Schluss. J.D. ist verzweifelt, doch Dr. Cox richtet sein angeknackstes Selbstbewusstsein wieder auf. Die kleine Tochter von Dr. Cox muss eine Spritze bekommen, doch da Cox sie ihr nicht selbst geben will, bittet er Carla darum. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Der Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Adam Bernstein Drehbuch: Bill Callahan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12