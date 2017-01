Junior 19:35 bis 20:00 Abenteuerserie Lassie Abby USA 1970 Stereo Merken Während eines schweren Unwetters sucht Lassie Schutz im Haus von Abby, einer Frau, die ziemlich vereinsamt in den Bergen wohnt. Da Lassie sehr schmutzig ist und Abby gerade ihr Haus auf Hochglanz gebracht hat, läßt sie Lassie nicht in die gute Stube, sondern bereitet ihr ein Lager im Schuppen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kate Reid (Woman) Originaltitel: Lassie Regie: Dick Moder