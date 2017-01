Junior 13:45 bis 13:55 Trickserie Dschungelbuch Safari Durst USA, D 2015 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge herrscht eine Dürre im Dschungel. Es gibt kaum noch Wasser und die einzige Wasserstelle wird von Shere Kahn in Anspruch genommen, dieser lässt niemanden von seinem Wasser trinken. Während der Folge streut Balu Geschichten über Tiere und Ihr Verhältnis zum Wasser. Er erzählt vom Bären, der das Vulkanwasser nutzt um lästige Parasiten los zu werden, vom Langohrigel, der auf einer Dühne lebt und kaum Wasser aber dafür regelmäßig Fressen braucht und von der Weichschildkröte, die Ihr Wasserloch gegen Eindringlinge verteidigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Jungle Book Safari Regie: Michael Grimm, Rainer Gerlach Drehbuch: Christopher Butler, Clara Sachers