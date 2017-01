Junior 10:45 bis 10:55 Trickserie Zigby, das Zebra Zigby und die verlorene Kappe CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken McMeers Markenzeichen, seine Kappe, ist verloren gegangen, und das ist für Mc Meer natürlich eine ziemliche Katastrophe. Aber es ist nicht zu ändern: die Kappe ist unglücklich in den Fluss gefallen und spurlos verschwunden. Die Freunde versuchen, McMeer Ersatz zu schaffen. Doch alles, was sie beibringen, erfüllt in keiner Weise McMeers Erwartungen an eine geeignete Kopfbedeckung. Also bleibt Zigby und Bertie nichts anderes übrig, als noch einmal genau zu erforschen, wohin der Fluss die Kappe entführt haben könnte. Und tatsächlich haben sie eine gute Idee, wie sie das erfolgversprechend anstellen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: David Evans Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting