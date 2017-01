Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Marco Gürteltier und Hasenmaus J 1976 Stereo Merken Keiner kann Marco sagen, ob das Haus, an dem er vergeblich klopfte, Señor Mechinez, dem Arbeitgeber seiner Mutter, gehört. Als er sich eine Unter- kunft für die Nacht sucht, lernt er den gleichaltrigen Pablo kennen, der Marco mit zu sich nach Hause nimmt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3000 Leagues in Search of Mother Regie: Isao Takahata Drehbuch: Kazuo Fukazawa Kamera: Keishichi Kuroki

