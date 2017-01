n-tv 01:50 bis 02:30 Dokumentation Das Todeswerk der Nazis GB 2012 16:9 HDTV Live TV Merken Es begann mit einem Arbeitsverbot für jüdische Ärzte, Lehrer, Juristen oder Verkäufer - und es endete mit der industriellen Ermordung von Millionen Menschen: Der Holocaust ging als menschenverachtender Völkermord in die Geschichte ein. Wie detailliert ausgearbeitet der entsetzliche Plan zur "Ausrottung der jüdischen Rasse" wirklich war, ist nach heutigem Maßstab kaum vorstellbar. Die n-tv Dokumentation sucht nach Akten und Beweisen in Archiven und Museen. Sie entdeckt dabei Fakten, die belegen, wie damals alles begann - und enthüllt so eine Geschichte, die man schon kennt, die aber immer wieder neu schockiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Engineering Evil: Inside the Holocaust (1)